Руй Кошта: «Престіанні - не расист»
Бенфіка підтримує одноклубника Трубіна і Судакова
близько 1 години тому
Руї Кошта / Фото - ФК Бенфіка
Президент Бенфіки Руй Кошта висловився з приводу рішення УЄФА дискваліфікувати півзахисника Джанлуку Престіанні, якого звинувають в расистських висловлюваннях на адресу форварда Реала Вінісіуса Жуніора. Його слова наводить A Bola.
Престіанні називають расистом, але він аж ніяк не расист. Я можу це гарантувати. Я не можу знати, що було сказано, а що ні. Ми віримо словам Престіанні; більше того, ми знаємо гравців, які є у нас вдома, - сказав Кошта.
