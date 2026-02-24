Атакувальний півзахисник Бенфіки Джанлука Престіанні не допоможе своїй команді в матчі-відповіді стикового раунду Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

УЄФА оголосив про тимчасове відсторонення футболіста на один поєдинок. Таке рішення стало частиною проміжного звіту в межах розслідування подій першої зустрічі команд у Лісабоні.

Після того матчу бразильський вінгер Реала Вінісіус заявив про прояви расизму з боку аргентинця. Сам Престіанні заперечував звинувачення та наголошував, що суперник неправильно його зрозумів.

В УЄФА підкреслили, що попередньо встановлено ознаки дискримінаційної поведінки з боку гравця Бенфіки. Водночас там уточнили, що тимчасова дискваліфікація не вплине на остаточне рішення дисциплінарних органів.

Це означає, що остаточний вердикт щодо покарання ще попереду, і питання полягає лише в терміні можливої дискваліфікації.