Павло Василенко

Під час матчу 1/8 фіналу Кубка Німеччини між РБ Лейпциг та Магдебургом у вівторок увечері відбулися серйозні інциденти. Після поразки гостей з рахунком 3:1 гостьовий сектор стадіону перетворився на місце масштабних руйнувань.

За інформацією порталу RBlive, що посилається на поліцію Лейпцига, фанати Магдебурга серйозно пошкодили вбиральні у гостьовій зоні стадіону. У чоловічих туалетах було повністю знищено раковини, крани та дозатори мила.

Близько 10 тисяч уболівальників Магдебурга приїхали до Лейпцига, і матч одразу кваліфікували як високо ризиковий. Хоча за межами стадіону все минало спокійно, ситуація всередині гостьового сектору була геть іншою.

Повідомляється, що фанати трощили стільці, ламали перегородки з оргскла та виривали сидіння з кріплень. Загалом пошкоджено від 30 до 40 сидінь, а збитки оцінюють приблизно у 20 тисяч євро.

РБ Лейпциг планує відновити пошкодження до матчу проти Айнтрахта у неділю, а витрати, найімовірніше, ляжуть на Магдебург.

Додаткові проблеми створили піротехнічні порушення – фанати гостей кілька разів підпалювали фаєри та кидали петарди. Це потягне за собою дисциплінарні санкції DFB.

Поліція повідомила про «масові заворушення» та втрутилася у гостьовий сектор, зафіксувавши дані 124 підозрюваних. Окремо відкрито розслідування щодо 20-річного фаната Магдебурга за підозрою у расистських висловлюваннях на адресу 22-річного чоловіка.