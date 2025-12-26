Сабо назвав найкращу команду в УПЛ у першій частині сезону 2025/26
Експерт дав чітку відповідь
Колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо в інтерв’ю сайту «Український футбол» відповів, яку команду вважає найкращою в УПЛ у першій частині сезону.
«Дуже здивували результати, які показав ЛНЗ. Команда – гроза лідерів. Таке враження, що нікого черкасці не боялись, нікого не помічали на своєму шляху, а від матчу до матчу стабільно набирали очки. Чого лише вартує розгром Шахтаря (4:1). Та й Динамо вони перемогли (1:0). На першому місці заслужено».
ЛНЗ пішов на зимові канікули на першому місці у таблиці УПЛ, набравши 35 очок за 16 турів. Черкаська команда випереджає Шахтар завдяки перемозі в очному протистоянні.
