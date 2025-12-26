Черкаський ЛНЗ активно діє на трансферному зимовому ринку. Клуб уже оформив переходи Артура Микитишина та Єгора Твердохліба, але на цьому зупинятися не збирається.

За даними джерела, наступним кроком ЛНЗ стане пошук нападника за межами України. Підписання футболіста цієї позиції планується після новорічних свят.

У поточному сезоні Української Прем'єр-ліги ЛНЗ лідирує у турнірній таблиці, набравши 35 очок після 16 зіграних матчів.