Павло Василенко

Відоме французьке видання FootMercato повідомило, що дискваліфікацію з вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика можуть зняти вже 17 січня.

Колишній тренер збірної України та київського Динамо Йожеф Сабо в інтерв’ю сайту «Український футбол» відреагував на цю новину.

«Не думаю, що Челсі кудись віддасть Мудрика якщо з нього дійсно знімуть дискваліфікацію. Вони ж купили його за такі шалені гроші! Для чого? Щоб тепер віддати в оренду? Навряд чи. Це, скоріше за все, просто журналісти там щось пишуть. Дай Боже, щоб Мудрику взагалі дали дозвіл повернутися в гру».

Востаннє до заявки Челсі Мудрик потрапив 1 грудня у матчі проти Астон Вілли, після чого був відсторонений від гри через звинувачення у вживанні заборонених препаратів.

Контракт українського вінгера з лондонським клубом діє до 30 червня 2031 року.

У складі Челсі Мудрик провів 73 поєдинки: десять забитих голів та вісім результативних передач.