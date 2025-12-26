Відомий тренер та експерт Йожеф Сабо в інтерв’ю сайту «Український футбол» відповів, кого вважає найкращим українським легіонером у першій половині нинішньої кампанії.

«Звісно ж, Забарний. Він грає максимально стабільно, як на мене, і при цьому розвивається. У відборі м’яча він прекрасно грає, на другому поверсі теж. Має хороше бачення поля й пас. Недарма за нього такі шалені гроші заплатили.

«Від початку сезону хіба одну гру він трохи провалив, коли червону отримав».