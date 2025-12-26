Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заблокував можливий трансфер бразильського вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора, повідомляє El Nacional.

Паризький клуб раніше уважно спостерігав за ситуацією навколо 25-річного футболіста, котрий досі не продовжив контракт із Реалом. У разі відсутності нової угоди мадридці можуть виставити гравця на продаж уже влітку, проте ПСЖ не має наміру включатись у боротьбу за його підписання.

За інформацією джерела, саме Луїс Енріке переконав керівництво відмовитись від цієї ідеї. Іспанський наставник сумнівається, що Вінісіус впишеться у його тактичну модель, а також незадоволений внеском бразильця у гру в обороні. При цьому президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі позитивно оцінює якості вінгера, проте вирішальною стала думка головного тренера.

