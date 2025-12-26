Нападника ПСЖ Усмана Дембеле визнано найкращим спортсменом Франції 2025 року за версією авторитетного видання L'Équipe.

28-річний футболіст набрав 803 очки, випередивши плавця Леона Маршана з 661 балом та представника парусного спорту Чарлі Даліна, який отримав 380 очок.

До десятки найкращих спортсменів року також увійшов інший гравець ПСЖ – форвард Дезіре Дуе, який набрав 71 очко та посів дев'яте місце.

У сезоні-2025/26 Дембеле провів 18 матчів, забив шість голів і зробив п'ять результативних передач, а також став володарем Золотого м'яча.

