Усман Дембеле отримав визнання
близько 1 години тому
Усман Дембеле/фото: ПСЖ
Нападника ПСЖ Усмана Дембеле визнано найкращим спортсменом Франції 2025 року за версією авторитетного видання L'Équipe.
28-річний футболіст набрав 803 очки, випередивши плавця Леона Маршана з 661 балом та представника парусного спорту Чарлі Даліна, який отримав 380 очок.
До десятки найкращих спортсменів року також увійшов інший гравець ПСЖ – форвард Дезіре Дуе, який набрав 71 очко та посів дев'яте місце.
У сезоні-2025/26 Дембеле провів 18 матчів, забив шість голів і зробив п'ять результативних передач, а також став володарем Золотого м'яча.
Раніше міністр молоді та спорту України зробив заяву щодо Забарного та Сафонова в ПСЖ.
