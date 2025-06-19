Легендарний тренер Йожеф Сабо в інтерв'ю BLIK.ua заявив про необхідність зміни на тренерському містку молодіжної збірної України, яка не змогла вийти в плей-оф чемпіонату Європи-2025.

«У нас без роботи сидять молоді тренери, які виступали в пристойних командах під час ігрової кар'єри. Чому так відбувається? Шевченко в цьому повинен розібратися, раз він вибрав собі керівну посаду. Він повинен всіх зібрати в УАФ і поставити питання: «Куди ми йдемо і які кроки робимо для розвитку футболу?

Ротань – молодець, але він зараз зайнятий і не кине Полісся заради молодіжки. Мені дуже імпонує робота Максимова. Михайленко класно працює з молоддю. Є у нас гарні тренери».