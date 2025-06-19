Сабо – про молодіжку: «Шевченко повинен всіх зібрати в УАФ»
Фахівець зробив чітку заяву
близько 4 годин тому
Легендарний тренер Йожеф Сабо в інтерв'ю BLIK.ua заявив про необхідність зміни на тренерському містку молодіжної збірної України, яка не змогла вийти в плей-оф чемпіонату Європи-2025.
«У нас без роботи сидять молоді тренери, які виступали в пристойних командах під час ігрової кар'єри. Чому так відбувається? Шевченко в цьому повинен розібратися, раз він вибрав собі керівну посаду. Він повинен всіх зібрати в УАФ і поставити питання: «Куди ми йдемо і які кроки робимо для розвитку футболу?
Ротань – молодець, але він зараз зайнятий і не кине Полісся заради молодіжки. Мені дуже імпонує робота Максимова. Михайленко класно працює з молоддю. Є у нас гарні тренери».
Молодіжна збірна України зайняла третє місце у групі D на Євро-2025.
Унаї Мельгоса тренує молодіжну команду з 2023 року. До того він працював помічником Сергія Реброва у національній збірній, тренером юнацької команди Динамо, а також має досвід роботи у Іспанії.