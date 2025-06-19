Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо висловився про причини поразки молодіжної команди у матчі заключного туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Нідерландів (0:2) і вильоту з турніру.

Як вам сказати… Я нічого хорошого не чекав, адже Нідерланди – країна, де зростають хороші футболісти. Потім вони розлітаються по світі – в Англію, Францію та інші чемпіонати. Та як би там не було, а ми робимо помилки. Невже до гри не можна було усвідомити, що у матчах такого рівня та ще й з таким суперником вони неприпустимі?!

Я розумію, що опинившись з м’ячем на правому фланзі оборони, наш гравець [Батагов – прим.] хотів щось зробити, а все закінчилось тим, що ми пропустили. Не розумію, як так можна грати. Коли у нього був м’яч, то навіщо щось вигадувати біля свого штрафного майданчика? Вибий хоча б його подалі – та й все. Так ні, треба щось зробити і віддати партнеру. От і догрався, що м’яча у нього відібрали, а потім – раз, два, три – і у порожні ворота його забили. Це страшна помилка. Хіба так можна?! Тренери повинні постійно казати: «Хлопці, грайте так, щоб не помилятись!». Але…

Якщо брати загалом, то наша «молодіжка» начебто непогана, але в атаці у неї проблеми. На самісінькому початку матчу з Нідерландами був момент у Волошина, який повинен був не бити, а просто перекинути м’яча через воротаря. А у розпал другого тайму Крупський небезпечно прострілював від лицьової лінії вздовж воріт і В’юнник ледь не замкнув цю передачу. Я очікував, що буде пенальті, адже його штовхали в спину. Та що поробиш, коли арбітри нам так судять. Втім, 0:2 – це ще нормально. Адже невдовзі після другого голу міг бути і третій, і четвертий, і п’ятий. Що там й казати.

Відсутність Бражка могла позначитись. Але все одно нідерландці сильніші за нас. Вони класні футболісти. Подивіться хоча б як кожен з них обробляє м’яч, коли він летить. Вони бачать, як і коли його краще віддати один одному. У «молодіжки» Нідерландів все зовсім по-іншому. Тож слід визнати: рівень майстерності суперника вищий. Та й не варто забувати: у нас йде війна – який тут футбол, – сказав Сабо в інтерв’ю Sport.ua.