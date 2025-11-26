Колишній головний тренер збірної України та Динамо Йожеф Сабо в інтерв'ю сайту «Український футбол» поділився очікуваннями від гри команди Олександра Шовковського проти кіпрської Омонії у Лізі конференцій.

«Ох… Зважаючи на те, як останній часом Динамо грає, то до матчу передчуття недобрі. Нічого хорошого не чекаю, геть невиразно грає команда Шовковського.

Років десять тому Динамо б легко обіграло команду рівня Омонії навіть дублем, але не зараз. Ми геть опустилися… Навіть боляче про це говорити. Нині наш рівень нижчий від команд з Кіпру.

Вірю, сподіваюсь, буду переживати. Як воно вийде, не знаю, навіть прогнозувати не берусь, хоч знаю, ти ж спитаєш. Мені б хотілося побачити перемогу Динамо з рахунком 2:0.

А що їм [динамівцям] втрачати? Хай виходять і перемагають! Омонія ця, що суперник, якого не можна здолати? Можна. Буде самовіддача, і зарядженість, буде й результат».