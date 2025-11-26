Ексзахисник і капітан Динамо, а також експерт Владислав Ващук в інтерв'ю сайту BLIK.ua оцінив поточну роботу головного тренера київської команди Олександра Шовковського.

«Я не бачу сенсу у його звільненні. Олександр Володимирович старається все робити так, як він бачить. Шовковський хотів би більше, але не всі гравці Динамо виконують його завдання, тому немає результату.

А чому він повинен до них [гравців] достукуватися? У футболістів є чинні контракти, вони хочуть чогось добитися у кар’єрі. Олександр Володимирович дає їм якусь інформацію, налаштовує їх і вони потрібні показувати самовіддачу».