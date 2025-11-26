Ващук висловився про можливе звільнення Шовковського
Експерт оцінив перспективи наставника біло-синіх
близько 3 годин тому
Ексзахисник і капітан Динамо, а також експерт Владислав Ващук в інтерв'ю сайту BLIK.ua оцінив поточну роботу головного тренера київської команди Олександра Шовковського.
«Я не бачу сенсу у його звільненні. Олександр Володимирович старається все робити так, як він бачить. Шовковський хотів би більше, але не всі гравці Динамо виконують його завдання, тому немає результату.
А чому він повинен до них [гравців] достукуватися? У футболістів є чинні контракти, вони хочуть чогось добитися у кар’єрі. Олександр Володимирович дає їм якусь інформацію, налаштовує їх і вони потрібні показувати самовіддачу».
Наразі Динамо посідає сьоме місце в УПЛ з 20 очками в 13 матчах.
1 грудня о 15:30 столичний клуб прийме СК Полтава в чемпіонаті, а 27 листопада о 19:45 за київським часом підопічні Шовковського на виїзді зіграють з кіпрською Омонією в четвертому турі основного етапу Ліги конференцій.