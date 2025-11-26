Головний тренер кіпрської Омонії Хеннінг Берг розповів про очікування від матчу четвертого туру основного етапу Ліги конференцій з київським Динамо.

«Ми з нетерпінням чекаємо завтрашнього матчу. Він дуже важливий проти хорошої команди, яка, як і ми, прагне вийти до наступного раунду. Ми зробимо все можливе, щоб пройти далі.

Цей матч важливий для нас, як і попередні два. Проти АПОЕЛ ми заслуговували на перемогу, проти Апполона не продемонстрували найкращої гри, хоча мали моменти для голів. Апполон зміг забити й в цьому був кращий. Ми не були на своєму найвищому рівні. У двох останніх матчах ми майже не піддавалися загрозам, іноді футбол буває таким. Ми ще не на половині чемпіонату, наша мета – щоб команда прогресувала і ставала кращою», – цитує Берга видання ThemaSports.