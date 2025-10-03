Сабо розкритикував Бражка після поразки Динамо від Крістал Пелес
Експерт оцінив гру хавбека біло-синіх
близько 2 годин тому
У четвер, 2 жовтня, Динамо у польському Любліні зазнало поразки від англійського Крістал Пелес з рахунком 0:2 у поєдинку першого туру групового етапу Ліги конференцій.
Екснаставник київської команди Йожеф Сабо в інтерв’ю сайту BLIK.ua розкритикував півзахисника біло-синіх Володимира Бражка.
«Бражку треба йти в ДЮСШ і заново навчатися грати у футбол. У моменті з другим пропущеним голом Динамо, ти мене вибач, але, що з ним зробив суперник на фланзі? На парі сантиметрів розкрутив його, обійшов, віддав пас і все – гол у нашу сітку воріт».
Цього сезону Бражко у складі Динамо провів 15 матчів у всіх турнірах, забив два м’ячі.
Контракт 23-річного хавбека з київським клубом діє до 30 червня 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 12 мільйонів євро.