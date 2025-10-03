Відомо, яке місце займає Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перемоги Шахтаря та поразки Динамо
Представники України здобули одну перемогу
Цього тижня два клуби УПЛ – Динамо та Шахтар – зіграли свої матчі в рамках першого туру групового етапу Ліги конференцій.
Динамо у польському Любліні програло англійському Крістал Пелес (0:2), Шахтар на виїзді переміг шотландський Абердін з рахунком 3:2.
Таким чином, представники України взяли 0,5 бала в таблицю коефіцієнтів УЄФА.
Позиція нашої країни залишилася незмінною, 28-ю, а до найближчого суперника у п'ятирічному вимірі не вистачає трохи менше, ніж 0,5 балів.
