Колишній головний тренер київського Динамо Йожеф Сабо в інтерв’ю сайту «Український футбол» висловив свою думку про румунського нападника біло-синіх Владіслава Бленуце.

«Я не знаю, звідки його взяли і як взяли. Взяли в Динамо, а він не грає, сидить на лаві, інколи випускають, але нічого такого він не показує.

Річ у тім, що він високий і має забивати головою, але для цього потрібні подачі… Наразі в Динамо взагалі нічого нема. Так що немає різниці, хто там грає попереду.

Я нічого особливого не побачив у Бленуце, щоб він міг стати основним гравцем в Динамо. На мою думку, форвард має відкриватися, рухатися, відриватися від центральних захисників, бути злим та з поставленим ударом».