Румунський нападник київського Динамо Владислав Бленуце відзначився своїм першим голом у складі столичного клубу. Це сталося у поєдинку 3-го туру основного етапу Ліги конференцій проти боснійського Зрінські, який завершився впевненою перемогою киян із рахунком 6:0.

Форвард з’явився на полі з лави запасних, замінивши Едуардо Герреро на 67-й хвилині, а вже на 83-й поставив ефектну крапку у матчі. Після подачі з кутового Бленуце вдало зіграв на добиванні та забив шостий гол у ворота суперника.

Владислав приєднався до Динамо на початку вересня цього року, підписавши контракт із клубом. Трансфер Бленуце супроводжувався скандалом, оскільки у своєму Тік Ток Бленуце репостив відео з російським пропагандистом Соловйовим. Свою дебютну гру за біло-синіх він провів 13 вересня у матчі 5-го туру Української Прем’єр-ліги проти Оболоні, який завершився з рахунком 2:2.