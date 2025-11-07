Нападник Динамо Владислав Бленуце у матчі Ліги конференцій проти боснійського Зріньські відзначився дебютним голом за «біло-синіх», встановивши остаточний рахунок зустрічі — 6:0. Після гри футболіст поділився своїми враженнями від перемоги та першого забитого м’яча у складі киян, його слова передає офіційний сайт Динамо.

— Ми дуже чекали на цю перемогу. Добре попрацювали останні дні й справді добре готувалися до цієї гри. І ось результат. Зараз ми раді, але вже через три дні у нас буде наступний поєдинок, дуже важлива гра у чемпіонаті. Мабуть, уже в п’ятницю почнемо підготовку до неї.

— Ви забили перший м’яч за Динамо Київ. Чи сподівалися зробити це сьогодні?

— Так, адже я дуже серйозно готувався до гри. Я не знав, чи потраплю в стартовий склад, але завжди був налаштований у будь-який момент вийти на поле з лави запасних та зробити усе можливе, щоб допомогти команді. Цей гол я, мабуть, чекав дуже довго. Але зараз час працювати ще більше і, сподіваюся, забити ще більше голів.

— Ви забили після подачі з кутового. Це комбінація, яку відпрацьовували на тренуваннях?

— Так, звісно. Ми маємо тренерів, з якими готуємося до кожного стандартного положення, до кожного епізоду. Відпрацьовуємо, як забити головою, з лівої, з правої ніг, з усіх можливих позицій, щоб м’яч опинився у воротах.

— Чи цей гол особливий для вас?

— Звичайний. У минулому сезоні я забив п’ять чи шість м’ячів головою. Але мені більше подобається забивати ногами.

— Кому ви присвятили цей гол?

— Я присвятив його своїй дружині, яка вагітна – ми чекаємо на дитину. Тому цей гол – для неї і для нашого майбутнього малюка.