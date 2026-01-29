Сабо: «Зінченко – вільний художник, а у відборі – нуль»
Експерт зробив жорстку заяву
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Колишній головний тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо в інтерв’ю сайту «Український футбол» розкритикував гру Олександра Зінченка, який близький до переходу в Аякс.
«Зінченко ніколи не був видатним гравцем, він футболіст середнього рівня, яких у нас багато. Зінченко – вільний художник на полі, який звик грати на чистих м'ячах, а у відборі – нуль. Він опускається дедалі нижче. Спочатку Ноттінгем, тепер Аякс. Це показник того, що він не тягне топ-рівень. Нині вже зовсім інший футбол».
Зінченко у цьому сезоні провів за Ноттінгем 10 матчів у всіх турнірах без результативних дій.
