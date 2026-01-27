Український захисник Олександр Зінченко найближчим часом може продовжити кар’єру в чемпіонаті Нідерландів. Футболіст перебуває за крок від переходу до Аякса та вже цього тижня має пройти медичний огляд.

За інформацією Voetbal International, Ноттінгем та лондонський клуб достроково розірвали орендну угоду, узгодивши всі фінансові деталі. Це рішення відкрило шлях для завершення трансферу 29-річного українця до амстердамського клубу.

Очікується, що після медогляду Зінченко підпише контракт з Аяксом терміном на шість місяців. Клуб розраховує на його досвід і універсальність уже в другій половині сезону.

Нагадаємо, на старті сезону 2025/26 Олександр Зінченко залишив Арсенал і приєднався до Ноттінгема на правах оренди. Втім, англійський клуб вирішив достроково припинити співпрацю з українським футболістом. У поточному сезоні захисник провів 10 матчів, не відзначившись результативними діями.