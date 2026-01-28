Журналіст ESPN Тейс Звагерман висловив думку, що український захисник Олександр Зінченко навряд чи затримається надовго в амстердамському Аяксі. За його словами, ключовим фактором може стати надто висока зарплата футболіста, яка ускладнює перспективи його довгострокового перебування у нідерландському клубі.

«Це також пов’язано з тим, що він насправді заробляв кілька мільйонів в Арсеналі. Це сума, яка швидше ближче до десяти мільйонів, ніж до двох. Звичайно, говорять, що за обопільної згоди всіх сторін подовження контракту можливе. Та, реалістично кажучи, це буде складно.

Якщо він наблизиться до свого попереднього рівня, то до гравця із чотирма чемпіонськими титулами АПЛ та досвідом гри в Арсеналі і Манчестер Сіті знову виникне інтерес з боку інших клубів», - сказав Звагерман в інтерв'ю Voetbalpraat.