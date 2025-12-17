Саленко: «При Шовковському купували гравців, які незрозуміло навіщо потрібні»
Експерт зробив критичну заяву
близько 1 години тому
Владіслав Бленуце. Фото - ФК Динамо
Колишній форвард Динамо Олег Саленко в інтерв'ю сайту «Український футбол» оцінив трансферну політику київського клубу.
«При Шовковському купували гравців, які незрозуміло навіщо потрібні команді. Он румуна [Владіслава Бленуце] вже хочуть віддати, він взагалі не заграв нападником. Костюк має сам окреслити коло футболістів і виконувати з ними поставлені завдання».
Динамо наразі посідає четверте місце в чемпіонаті з 26 очками в 16 матчах.
18 грудня о 22:00 за київським часом столичний клуб зіграє з вірменським колективом Ноа в заключному турі основного етапу Ліги конференцій.
У чемпіонаті України динамівці відновлять участь 21 лютого (базова дата) поєдинком з львівським Рухом.
Поділитись