Ексфутболіст збірної Румунії Адріан Муту висловив думку, що нападник київського Динамо Владіслав Бленуце на даний момент не дотягує до рівня команди, яка ставить перед собою чемпіонські завдання.

За словами Муту, клубу з такими амбіціями потрібен форвард вищого класу, здатний стабільно вирішувати результат матчів.

«Я думаю, він - хороший гравець, але не для чемпіонства. Динамо потрібен супер-нападник, якщо вони хочуть виграти титул. Я не думаю, що Бленуце може допомогти, поки він не забив навіть 7 голів за сезон. Це не той гравець, який потрібен Динамо. Зараз він скромний нападник, нічого особливого», - наводить слова Муту Fanatik.

У поточному сезоні Бленуце взяв участь у десяти поєдинках, відзначившись одним забитим м'ячем. Його контракт із Динамо діє до 30 червня 2030 року, а, за даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста оцінюється у два мільйони євро.

Раніше стало відомо, що Динамо на останній матч Ліги конференцій повезе новий головний тренер.