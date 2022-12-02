Уругвай впевнено переграв Гану, але вилетів з ЧС-2022, маючи однакову різницю м'ячів з Кореєю
Сам не гам й іншому не дам. Огляд матчу Гана – Уругвай
Команда Суареса перемогою позбавила плей-оф і себе, і суперника
02 грудня 20:39
Фото - AFP
У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Уругваю впевнено переграла Гану (2:0). Долю матчу вирішив дубль Джорджіана де Арраскаети.
Вашій увазі огляд матчу.
У паралельній зустрічі Південна Корея здолала Португалію (2:1) і зрівнялася з Уругваєм за очками та різницею м'ячів. Але через більшу кількість голів далі пройшла команда з Азії. Гана ж з трьома пунктами фінішувала останньою.
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