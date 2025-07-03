Новий головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен поділився своїми пізнаннями про Кривий Ріг. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Звісно, я знаю, що Кривий Ріг – це найдовше місто в Україні. Я був тут у 2010 році, коли відкривав академію, працюючи в іншому клубі, тож я добре знаю місто з тих часів, коли починав розвивати молодіжний футбол. Зараз знаю, що це місто сильних та сміливих людей.

У клуба віддані вболівальники, справжні патріоти, багато з яких нині захищають Україну, щоб ми мали можливість грати, розвивати футбол та й просто жити. Ми, як тренери і гравці, це дуже це цінуємо, бо маємо змогу робити свою роботу і дарувати людям радість навіть у ці складні часи.

А ще, це місто, звідки родом президент України. Здається, президент України Володимир Зеленський - великий фанат команди.