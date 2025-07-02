Ван Леувен: «Планується підсилення Кривбаса»
Нідерландець зробив важливу заяву
14 хвилин тому
Новий головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен розповів, що мав предметну розмову з керівництвом криворізького клубу, яка стосувалася кадрів для його команди.
«Для клубу корисно мати нове обличчя, новий голос у роздягальні. Це допомагає рухатися далі, розвиватися і додавати нову цінність. Дехто переконаний, що в нашому клубі залишається тільки молодь. І ставка буде виключно на неї. Але я говорив з президентом та генеральним директором – у команді залишилось багато талановитих і кваліфікованих гравців. Крім того, планується підсилення – нові футболісти, які зроблять команду сильнішою і допоможуть зберегти рівень минулих сезонів», – розповів голландський фахівець в інтерв'ю клубній пресслужбі Кривбасу.
Нагадаємо, що на тренерському містку ван Леувен замінив українського фахівця Юрія Вернидуба.
Кривбас у сезоні 2024/25 років здобув 47 залікових очок та посів п'яту сходинку у підсумковій турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.