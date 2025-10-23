Відомий український тренер та експерт Ярослав Вишняк в інтерв'ю XSPORT оцінив шанси Динамо вперше перемогти у дебютному для себе розіграші Ліги конференцій.

За декілька годин чемпіон України зіграє проти турецького Самсунспора на тлі безвиграшної серії, що складається з шести ігор.

Ярослав Вишняк / Фото - ФК Колос

– Ярославе Васильовичу, що потрібно Динамо для швидкого виходу з кризи?

– Складне питання, адже ми не знаємо, що коїться всередині клубу. В першу чергу, кидаються в очі проблеми у захисті. Кияни не почали віддавати виграшні матчі і це є проблема. Востаннє Динамо не пропускало в другому матчі з Маккабі Т-А. Мені здається, що причина нестабільності полягає в тасуванні захисників. На кожен матч виходить нове поєднання гравців. З різних причин гравці випадають. Так само в опорній зоні постійна ротація не додає стабільності. Можна констатувати стабільність в результатах напряму залежить від стабільності в кожній ланці. Нема розуміння, втрата концентрації, яка призводить до помилок.

– Зовнішні подразники, скандали сильно впливають на загальну картину?

– Через подібні ситуації проходять в кожній команді. Погано, що це стає надбанням громадськості. Команда може бути частково абстрагована від цього, бо якщо фокус тримати на зовні, то зовсім не буде часу думати про футбол.

– Можна говорити про те, що продаж Ваната в Жирону суттєво послабив Динамо?

– Коли гравець калібру Ваната залишає УПЛ, це накладає свій відбиток. На жаль, в сьогоднішньому Динамо немає гравця, який би поставив голи на потік. Навіть за відсутності Влада Динамо створює купу моментів і забили. І знову ми повертаємось до відсутності балансу, який був при Луческу до 22 року. Без надійного захисту виграти чемпіонат і бути успішним в Європі досить складно.

Владислав Ванат / Фото - ФК Жирона

– Рівень опозиції Динамо в останніх матчах може допомогти Динамо вперше перемогти в ЛК?

– Наші гранди полюбляють шукати відмазки у рівні спротиву. Цю тему можна вирішити зняттям обмежень орендованим гравцям грати проти себе, створивши для себе умови, наближені максимально до єврокубків. Багато гравців, які на контракті в Динамо або Шахтарі представлені в інших клубах. Штучними обмеженнями робити собі теплу ванну і потім нарікати на чемпіонат, а потім шукати виправдання у своїх невдачах. Зараз я можу сказати, що в нас досить рівний чемпіонат. А в Європі грати буде ще важче.

Не всі грають проти Динамо у відкритий футбол, а в Лізі конференцій вже Динамо доводиться робити ставку на гру другим номером. Одна справа, коли тобі доводиться ламати захист суперника і зовсім інша, коли ти більшу кількість часу захищаєшся.

– Перемога над Самсунспором може посприяти зламу негативної тенденції для киян?

– Будь-яка перемога додає впевненості. Самсунспор – дуже цікава команда, яка останній період демонструє симпатичну гру. Хороший тренер, підбір виконавців з гарною школою. Динамо, попри всі наявні проблеми у грі, повинно обігрувати менш досвідченого суперника на євроарені. Головне – правильно поставитись до суперника і спробувати зіграти у свій футбол.

– Як вирішувати суперечку Шовковського та Ярмоленка, яка шкодить інтересам Динамо?

– За цим цікаво буде подивитись, як дві культові постаті для історії Динамо спробують порозумітись, щоб знизити градус напруги в роздягальні. В такі моменти команду може хтось з партнерів потягнути за собою. В кризових ситуаціях можна побачити ті, чи інші задатки у гравців брати на себе відповідальність за результат.

– Позиція Шовковського в Динамо тримається на імені, яке здобув футболістом?

– Як тренер можу тільки висловити слова підтримки Олександру Володимировичу, для якого це перший самостійний досвід роботи тренером. Шовковський для себе вперше опинився в тих умовах, коли потрібно приймати рішення, які впливатимуть на долю команди. Найпростіше всього поливати брудом і хейтити. Ситуаці не настільки безнадійна, що з неї нема виходу. Вимагати максимуму за наявних у Динамо можливостей – питання риторичне. Одна справа, коли тренуєш сформованих футболістів переважно і зовсім інша, коли потрібно чекати, поки хтось вистрілить, якщо вдасться. Є непогані гравці за мірками УПЛ, але ми не можемо обєктивно їх оцінити у внутрішньому чемпіонаті.

