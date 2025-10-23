Легендарний тренер Йожеф Сабо в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів, що не особливо вірить в успішний результат матчу Динамо проти турецького Самсунспора у другому турі Ліги конференцій.

«Хотілося б дійсно побачити перемогу киян і перестали говорити, що від Динамо лишилась одна назва і все таке, але розумієш, непокоїть мене все те, що відбувається в клубі зараз. Навіть і не знаю, як би це правильно сказати… Просто понабирали на роботу не зрозуміло кого і нині в Динамо якийсь каламбур.

Кожен тягне у свій бік, а Шовковський останній у черзі, кого будуть слухати. Читав я інтерв’ю цих незрозумілих мені людей, розповідають, як все має бути, як клуб має розвиватися, але, що ми бачимо?»