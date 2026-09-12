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Лондонська команда не продемонструвала яскравої гри, але зуміла дотиснути суперника після перерви та продовжила стовідсотковий старт у чемпіонаті. Український вінгер Сандерленда Тімур Тутєров не потрапив навіть до заявки на матч.

Перший тайм завершився без забитих м’ячів. Після перерви господарі отримали чудову нагоду відкрити рахунок, однак Ле Фе не реалізував пенальті.

Арсенал одразу скористався невдачею суперника. Уже в наступній атаці лондонці вийшли вперед – Бруно Гімараес на 58-й хвилині забив свій дебютний гол за клуб.

Сандерленд намагався відігратися та уникнути поразки, але в компенсований час залишився в меншості. На 90+6-й хвилині Мандава отримав другу жовту картку та був вилучений. Арсенал заробив ще один пенальті. Букайо Сака впевнено реалізував одинадцятиметровий на 90+7-й хвилині та встановив остаточний рахунок зустрічі.

Арсенал набрав 12 очок і здобув чотири перемоги в чотирьох турах. Лондонці випереджають Манчестер Сіті на три бали, однак у конкурента залишається матч у запасі.

АПЛ, четвертий тур

Сандерленд – Арсенал 0:2

Голи: Бруно Гімараес, 58, Сака, 90+7

Сандерленд: Руфс, Мандава, Мукієле, Беллард, Данзо, Садікі, Джака, Меньє (Фофана 76), Ле Фе, Ангуло (Ізідор 70), Броббі

Арсенал: Рая, Калафіорі, Вайт (Тімбер 46), Магальяес, Конса, Льюїс-Скеллі (Гімараес 46), Райс (Субіменді 81), Едеґор (Меріно 85), Цоліс (Езе 81), Сака, Гаверц

Попередження: Мандава, Баллард, Джака, Броббі, Мукіеле – Габріел, Гаверц

Вилучення: Мандава, 90+6 (друга ЖК)