Саррі допоміг Лаціо. Відео суперматчу між Аталантою та Інтером з 8 голами
Шаленство у Бергамо
Аталанта та Інтер зіграли в результативну нічию з рахунком 4:4 у матчі 12-го туру італійської Серії А. Бергамаски зрівняли рахунок уже в компенсований час, відігравшись після того, як суперники тричі виходили вперед із перевагою у два м’ячі.
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Гості відкрили рахунок на 16-й хвилині: Франческо Піо Еспозіто завершив атаку Інтера. Перед перервою він забив удруге, а між його голами Еліф Ельмас відзначився за Аталанту. На початку другого тайму Еспозіто оформив хет-трик і знову збільшив перевагу міланців.
Наприкінці зустрічі господарі розгорнули погоню. Шарль де Кетеларе двічі вразив ворота Інтера, зрівнявши рахунок, а Петар Сучич між цими голами реалізував пенальті за гостей. Уже в компенсований час Франк Кессьє також забив із одинадцятиметрової позначки та встановив остаточний рахунок — 4:4.
Інтер втратив очки, хоча тричі мав перевагу у два м’ячі. Аталанта врятувала нічию завдяки голу Кессьє на 90+1-й хвилині. За наведеними даними, після 12 турів Інтер має 29 очок і посідає третє місце, поступаючись Ромі та Лаціо. Аталанта з 15 балами йде дванадцятою.
Матч також завершився пошкодженням Хакана Чалханоглу. На 34-й хвилині турецький півзахисник відчув біль у правому стегні під час атакувальної дії, попросив заміну й залишив поле кульгаючи. Замість нього вийшов Петар Сучич. Участь Чалханоглу в найближчих матчах Інтера опинилася під питанням.
Нічия стала вигідною для Лаціо. Якби Інтер переміг, то набрав би 31 бал і наблизився б до Лаціо на відстань одного очка. Натомість міланці залишилися позаду лідера з відставанням у три бали.
Лаціо також зберіг два очки переваги над Ромою. Отже, втрата Інтером перемоги в заключні хвилини допомогла римським клубам утримати свої позиції в боротьбі за Скудетто.
Саррі очолював Лаціо у два періоди – з 2021-го до 2024 року та з 2025-го до 2026-го. Влітку 2026 року фахівець прийняв Аталанту. Наступна зустріч команд Саррі з Лаціо запланована на чотирнадцятий тур Серії А. 6 грудня Аталанта зіграє в Римі, де тренер матиме нагоду зустрітися з колишньою командою.
Серія А, 12-й тур
Аталанта – Інтер 4:4
Голи: Ельмас, 35, де Кетеларе, 72, 80, Кессьє, 90+1 (пенальті) – Еспозіто, 16, 32, 52, Сучич, 76 (пенальті)
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