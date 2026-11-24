Саудівська Аравія може скасувати ліміт на легіонерів. Європейські клуби опинилися перед загрозою
Джерело розкрило подробиці
Саудівська федерація футболу (SAFF) розглядає можливість змінити правила щодо кількості іноземних гравців у клубах із сезону 2027/28. Серед варіантів – збільшення квоти до 14, 16 або 18 легіонерів, а також повне скасування обмежень. Про це повідомляє World Soccer Talk із посиланням на Asharq Al-Awsat та власні джерела.
Найрадикальніший сценарій передбачає відмову від ліміту за умови запровадження суворого фінансового й регуляторного контролю. Водночас деталі такого механізму поки невідомі. Остаточного рішення федерація ще не ухвалила: вона збирає відгуки клубів і вже надіслала їм анкету щодо розвитку місцевих футболістів, академій та впливу легіонерів. Офіційних заяв від федерації чи ліги наразі не було.
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Зараз клуби можуть зареєструвати в першій команді з 25 гравців десять іноземців: вісьмох професіоналів і двох футболістів віком до 21 року. Крім того, дозволено заявити ще одного професіонала, народженого в Саудівській Аравії. У матчах чемпіонату на полі можуть бути до восьми зареєстрованих легіонерів.
Чинну квоту запровадили із сезону 2024/25, а в липні федерація підтвердила, що в кампанії 2026/27 правила залишаться незмінними.
Збільшення ліміту викликає побоювання щодо можливостей молодих саудівських футболістів. Водночас федерація працює над фінансовою підтримкою менших клубів, які мають виплачувати зарплати місцевим гравцям, що перебувають на контрактах із заможнішими командами. Нові правила потенційно дозволять саудівським клубам запрошувати ще більше зірок із Європи.
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