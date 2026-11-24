Павло Василенко

Саудівська федерація футболу (SAFF) розглядає можливість змінити правила щодо кількості іноземних гравців у клубах із сезону 2027/28. Серед варіантів – збільшення квоти до 14, 16 або 18 легіонерів, а також повне скасування обмежень. Про це повідомляє World Soccer Talk із посиланням на Asharq Al-Awsat та власні джерела.

Найрадикальніший сценарій передбачає відмову від ліміту за умови запровадження суворого фінансового й регуляторного контролю. Водночас деталі такого механізму поки невідомі. Остаточного рішення федерація ще не ухвалила: вона збирає відгуки клубів і вже надіслала їм анкету щодо розвитку місцевих футболістів, академій та впливу легіонерів. Офіційних заяв від федерації чи ліги наразі не було.