Павло Василенко

Саудівський гранд Аль-Іттіхад активно шукає нового наставника після відставки Лорана Блана, якого звільнили через провальний старт сезону 2025/26. Хоча торік клуб став чемпіоном країни, цього року його результати різко погіршилися.

За інформацією журналіста Санті Ауни (Foot Mercato), головним кандидатом став аргентинець Сантьяго Соларі – колишній тренер мадридського Реала, а нині директор у структурі «Королівського клубу». У минулому він виступав за Реал як футболіст, а згодом очолював першу команду.

Перехід у Аль-Іттіхад відкрив би для Соларі можливість повернутися на тренерську лаву та отримати значні фінансові умови, які пропонують саудівські клуби.

Втім, він не єдиний у списку шейхів. За даними медіа, серед претендентів також італієць Лучано Спаллетті, який вимагає багатомільйонний контракт, а також Сержіу Консейсау та Марк ван Боммель.

Аль-Іттіхад, у складі якого виступають Карім Бензема та Н’Голо Канте, сподівається якнайшвидше знайти тренера, здатного повернути команду на вершину.