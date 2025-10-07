Селезньов сказав, яку нині займає посаду в українському спорті
Ексфутболіст має відношення до політики
близько 1 години тому
Колишній форвард Шахтаря, Дніпра та збірної України Євген Селезньов розповів, чим нині займається.
«Чим займаюсь? Працюю, я радник Міністра спорту України. Я відповідальний за масовий футбол у країні», – сказав Селезньов в інтерв’ю Денису Бойку.
Селезньов виступав за київський Арсенал, донецький Шахтар, Дніпро, Колос (Ковалівка) і закарпатський Минай, а також за російську Кубань, турецькі Карабюкспор, Акхісар Беледієспор, Бурсаспор та іспанську Малагу.
За збірну України на його рахунку 11 м'ячів в 58 поєдинках.
Селезньов є володарем Кубка УЄФА і всіх головних трофеїв українського футболу, а також перемагав у Кубку і Суперкубку Туреччини.
40-річний українець завершив кар'єру в 2023 році.
