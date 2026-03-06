Олександр Сукманський

У матчі чемпіонату Іспанії Сельта на своєму полі прийматиме Реал. Команда з Віго підходить до зустрічі в чудовій формі, маючи серію з чотирьох перемог у всіх турнірах.

Завдяки двом поспіль перемогам у Ла Лізі – над Мальоркою (2:0) та Жироною (2:1) – Сельта піднялася до топ-6 турнірної таблиці. Таким чином команда змогла подолати невдалий відрізок на початку року, коли не перемагала в чемпіонаті чотири матчі поспіль (дві нічиї та дві поразки).

Ці результати дозволили клубу з Віго вперше з сезону 2015/16 набрати щонайменше 40 очок після 26 турів чемпіонату. Хоча цього сезону Сельта здобула більше очок у виїзних матчах (23), ніж на власному полі (17), 12 із домашніх балів були набрані в останніх п’яти зустрічах у Віго (чотири перемоги та одна поразка). Після гри з Реалом команду також очікує матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Ліона.

Реал підходить до поєдинку після поразки від Хетафе з рахунком 0:1. Нереалізовані моменти призвели до того, що мадридці зазнали двох поспіль поразок у чемпіонаті – вперше з травня 2019 року. Після цього результату команда відстає від лідера турнірної таблиці Барселони на чотири очки.

Для мадридців важливо уникнути нової невдачі, адже третя поспіль поразка в Ла Лізі стала б найгіршою серією з жовтня 2018 року. Водночас надію гостям дає їхня форма у виїзних матчах: до поразки від Осасуни (1:2) команда не програвала на виїзді у восьми поспіль іграх чемпіонату, здобувши п’ять перемог і тричі зігравши внічию.

У першому колі Сельта змогла перемогти Реал, однак перед цим мадридський клуб виграв 11 очних зустрічей поспіль. При цьому Реал не програє Сельті на її полі в чемпіонаті з 2014 року, здобувши десять перемог і двічі зігравши внічию.

У нинішньому сезоні Сельта отримала лише одну червону картку в Ла Лізі – це один із найкращих показників у лізі. У кожному з останніх чотирьох домашніх матчів команди голи забивалися після 75-ї хвилини. Реал, своєю чергою, має найбільшу кількість «сухих» матчів у чемпіонаті – 11.

У складі Сельти варто відзначити нападника Феррана Ютглу, який відзначився голом у матчі з Жироною. Три з його останніх п’яти м’ячів були забиті після 55-ї хвилини. У Реала хорошу результативність демонструє Вінісіус Жуніор – шість голів у шести останніх матчах. Також він тричі відзначався у п’яти останніх зустрічах проти Сельти.

Через травми Сельті не допоможуть Маркос Алонсо, Пабло Дуран і Карл Старфельт. У складі Реала через пошкодження відсутні Джуд Беллінгем і Кіліан Мбаппе, а Альваро Каррерас, Дін Хейсен і Франко Мастантуоно пропустять матч через дискваліфікації.

