Павло Василенко

Майбутнє Андрія Луніна знову опинилося в центрі трансферних розмов. Інтерес до українського воротаря проявляє Мілан, який шукає можливі варіанти підсилення через складні переговори з основним голкіпером Майком Меньяном щодо нового контракту.

За інформацією PlanetarealMadrid, Реал готовий розглянути продаж Луніна, однак лише за суму близько 25 мільйонів євро. У таборі россонері таку оцінку вважають завищеною, зважаючи на статус гравця та його ігрову практику.

У нинішньому сезоні Лунін провів лише три матчі за мадридців, пропустивши вісім м’ячів. Водночас його контракт з Реалом чинний до літа 2030 року, що посилює переговорну позицію іспанського гранда. За оцінками Transfermarkt, ринкова вартість 27-річного українця становить близько 15 мільйонів євро.

Поки що невідомо, чи намагатиметься Мілан знизити ціну шляхом перемовин, чи переключиться на альтернативні кандидатури.