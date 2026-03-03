Шок на Бернабеу: Реал сенсаційно програв Гетафе у чемпіонаті Іспанії
Єдиний гол у зустрічі забив Мартін Сатріано
31 хвилину тому
У матчі 26-го туру Ла Ліги мадридський Реал на власному полі зазнав сенсаційної поразки від Гетафе.
Долю зустрічі вирішив єдиний гол Мартіна Сатріано, забитий наприкінці першої половини гри.
Український воротар мадридців Андрій Лунін провів увесь матч на лаві для запасних.
У компенсований час гра завершилася двома вилученнями: поле залишили Франко Мастантуоно (Реал) та Адріан Лісо (Гетафе).
Ла Ліга, 26-й тур
Реал Мадрид – Гетафе – 0:1
Гол: Сатріано, 39
Вилучення: Мастантуоно, 90+5 – Лісо, 90+7
Після цієї поразки Реал (60 очок) залишається на другому місці, проте відставання від лідера чемпіонату, Барселони, зросло до 4 пунктів. Гетафе з 32 балами піднявся на 11-ту сходинку турнірної таблиці.
