Сельта вдома розгромила Валенсію
Команда з Віго здобула три очки
37 хвилин тому
Фото - ФК Сельта
Сельта розпочала новий 2026 рік найкращим чином, перемігши Валенсію з рахунком 4:1 у матчі 18-го туру Ла Ліги.
Таким чином, Сельта має чотири перемоги в останніх шести матчах. Валенсія, навпаки, не має перемог в останніх п’яти поєиднках.
Наразі Сельта займає сьоме місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 26 очок. Валенсія знаходиться на 17-й позиції з 16 балами.
Ла Ліга, 18-й тур
Сельта – Валенсія – 4:1
Голи: Іглесіас, 33 (пенальті), 59, Ель-Абделаві, 83, Альварес, 90+4 – Пепелу, 70.
