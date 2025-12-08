Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе зазнав ушкодження під час зустрічі 15-го туру Примери проти Сельти. За інформацією AS, футболіст зламав підмізинний палець на лівій руці ще упродовж матчу, однак зміг провести гру до фінального свистка.

Поєдинок, що відбувся 7 грудня, завершився поразкою мадридців 0:2.

Попри ушкодження, очікується, що Кіліан Мбаппе буде готовий вийти на поле вже 10 грудня, коли Реал зустрінеться з Манчестер Сіті у шостому турі загального етапу Ліги чемпіонів. Джерело зазначає, що медичний штаб клубу не вбачає ризиків для участі нападника в цьому поєдинку.

Окремо повідомляється, що оборонець Едер Мілітао також отримав травму у грі з Сельтою. Її характер у клубі поки не деталізували.

У поточному сезоні Мбаппе демонструє високу результативність: у 25 матчах за Реал та збірну Франції він уже має на рахунку 30 забитих м’ячів і сім асистів.