Павло Василенко

Перемога збірної Сенегалу над Марокко у фіналі Кубка африканських націй 2025 року стала для «Левів Теранги» не лише черговим тріумфом на континенті, а й справжнім фінансовим проривом. Драматичний матч у Рабаті, який завершився мінімальною звитягою сенегальців з рахунком 1:0, приніс чинним чемпіонам рекордні призові в історії турніру.

За перемогу на AFCON-2025 Сенегал отримав 10 мільйонів доларів – на 43 відсотки більше, ніж переможець попереднього розіграшу, який заробив 7 мільйонів. Таке суттєве зростання призового фонду стало наслідком курсу Конфедерації африканського футболу на підвищення комерційної привабливості турніру та його ринкової вартості.

Втім, фінальний чек – не єдиний дохід «Левів Теранги». З урахуванням бонусів за виступи на груповому етапі та в плей-оф, загальний прибуток Сенегальської федерації футболу може сягнути приблизно 11,6 мільйона доларів. Це найбільша фінансова винагорода, яку будь-коли отримувала команда-переможець Кубка африканських націй.

Очікується, що рекордні кошти підуть на розвиток футбольної інфраструктури, підтримку академій та інвестиції в юнацький футбол. Таким чином, тріумф у Марокко може стати для Сенегалу не лише спортивним, а й стратегічним успіхом, що визначить майбутнє національного футболу на роки вперед.