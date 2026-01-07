Павло Василенко

Наполі зазнав болісної осічки в 19-му турі Серії А, не зумівши здобути перемогу в домашньому матчі проти Верони. Чемпіони Італії врятували нічию 2:2, хоча перебіг зустрічі міг завершитися для них значно гірше.

Для Верони поєдинок розпочався ідеально. Уже на 16-й хвилині гості відкрили рахунок: Мартін Фресе блискавично завершив контратаку ефектним ударом п’ятою. А ще за одинадцять хвилин Верона шокувала стадіон вдруге – Гіфт Орбан холоднокровно реалізував пенальті у ворота Вані Мілінковича-Савича, зробивши рахунок 2:0.

Після перерви Наполі додав у швидкості та агресії. На 54-й хвилині Ноа Ленг подав із кутового, а Скотт Мактоміней точно замкнув навіс, повернувши господарів у гру. Неаполітанці повірили в камбек і на 75-й хвилині навіть забили вдруге, але гол Расмуса Хойлунда було скасовано через фол в атаці.

Втім, тиск Наполі таки дав результат. На 82-й хвилині Джованні Ді Лоренцо вдало завершив простріл у штрафному майданчику, зрівнявши рахунок. Команда Антоніо Конте уникла поразки, однак втратила важливі очки, які можуть коштувати їй відставання від Інтера та Мілана в чемпіонських перегонах.

Наразі Наполі займає третє місце в турнірній таблиці Серії А з 38 очками. Верона йде 18-ю, маючи у своєму активі 13 балів.

Серія А, 19-й тур

Наполі – Верона – 2:2

Голи: Мактоміней, 54, Ді Лоренцо, 82 – Фресе, 16, Орбан, 27 (пенальті).