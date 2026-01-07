Майбутнє Довбика в Ромі: що думають в Італії про трансфер у Наполі
На Апеннінах градус пліток не спадає
близько 1 години тому
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Колишній гравець Наполі та Роми Карміне Гаутьєрі прокоментувавши потенційний обмін нападниками між обома клубами. Йдеться про Артема Довбика та Лоренцо Лукку. Його слова наводить TuttomercatoWEB.
Можливо, Довбику потрібна зміна обстановки, хоча я не знаю, чи отримає він багато ігрового часу в Неаполі. У будь-якому разі, я думаю, що Ромі це піде на користь, - сказав Гаутьєрі.
В Ромі висловилися щодо травми Довбика, яку він отримав у матчі з Лечче.
