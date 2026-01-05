Конте оцінив імовірність появи зимових новачків в Наполі
Задля збереження скудетто
близько 2 годин тому
Антоніо Конте / Фото - ФК Наполі
Головний тренер Наполі Антоніо Конте після матчу 18 туру Серії А проти Лаціо висловився про плани чемпіона Італії щодо трансферів.. Його слова наводить TuttomercatoWEB.
Я не торкаюся цих тем, минулого року я сказав, щоб не змінювали багато, і Кварацхелія був проданий. Те, в чому ми маємо потребу, видно всім, я мушу бути тренером і оптимізувати ресурси, які мені дають, - підкреслив Конте.
Конте оцінив потужний старт Наполі в новому році.
Поділитись