Сергій Разумовський

У першому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Уругваю не зуміла перемогти Саудівську Аравію. Поєдинок завершився внічию — 1:1.

У першому таймі гра була доволі рівною, а Саудівська Аравія зуміла несподівано вийти вперед перед перервою. На 41-й хвилині Аль-Амрі забив гол у роздягальню та шокував фаворита зустрічі.

Після перерви картина гри суттєво змінилася. Уругвай повністю перехопив ініціативу та створив велику кількість моментів біля воріт суперника. Латиноамериканці лише за другий тайм завдали 23 удари, однак реалізувати свою перевагу змогли лише одного разу.

На 80-й хвилині Максиміліано Араухо зрівняв рахунок і врятував Уругвай від поразки. Втім, дотиснути Саудівську Аравію команда так і не змогла.

Після першого туру в групі H склалася рівна ситуація: Уругвай, Саудівська Аравія, Іспанія та Кабо-Верде мають по одному очку.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, перший тур

Саудівська Аравія – Уругвай 1:1

Голи: Аль-Амрі, 41 – Араухо, 80

Саудівська Аравія: Аль-Оваїс, Аль-Харбі (Аль-Хамдан 90), Аль-Тамбакті, Абдулхамід (Ладжамі 90), Аль-Амрі-Аль-Шамат (Аль-Бушайль 81), Канно, Аль-Хайбарі, Аль-Давсарі, Аль-Буракікан (Аль-Хаджи 90), Аль-Джувайр (Аль-Давсарі 63)

Уругвай: Муслера, Варела, Касерес, Олівера, Вінья (Санабрія 46), Бентанкур, Вальверде, Угарте (Де ла Крус 63), Араухо (Родрігес 81), Нуньєс (Каноббіо 46), Віньяс (Агірре 90)

Попередження: Аль-Амрі