Павло Василенко

Найближчими тижнями Сандро Вагнер дебютує як головний тренер Аугсбурга. Німець має намір запровадити низку нових функцій. Кілька днів тому кожен гравець отримав від нього за спеціальним iPad.

Минулий сезон у Бундеслізі видався для Аугсбурга не вдалим: клуб фінішував на 11-му місці. В результаті дворічна співпраця з тренером Єссем Торупом завершилася.

Наступником 55-річного фахівця на посаді головного тренера «Аугсбурга» став Сандро Вагнер. Раніше він був помічником Юліана Нагельсманна у збірній Німеччини. Незабаром він дебютує у бундеслізі.

Схоже, молодий тренер наслідуватиме приклад тренера збірної Німеччини і впровадить у клуб низку інновацій. Одне з них – використання iPad. Гравці отримали обладнання кілька днів тому.

Подарунки, які Вагнер зробив, як їх описують німецькі ЗМІ, не випадкові: вони покликані допомогти у процесі аналізу. Гравці зможуть переглядати звіти про матчі за допомогою цих подарунків.

Вагнер вперше очолить Аугсбург на такому високому рівні. Раніше він одноосібно відповідав за виступ клубу четвертого дивізіону Унтерхахінг.

Сандро Вагнер завершив кар'єру футболіста у 2020 році. Його останнім клубом був TJ Jinmen Tiger. Він також виступав за Баварію, Хоффенхайм та Вердер.