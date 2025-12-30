Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген розраховує взяти участь у січневому Суперкубку Іспанії, який цього року відбудеться в Саудівській Аравії. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Після завершення різдвяної паузи 33-річний воротар повернувся до повноцінного тренувального процесу разом з основною командою та налаштований якнайшвидше відновити ігрову практику. Попри чутки щодо можливих змін у кар’єрі, німецький футболіст і надалі пов’язує своє майбутнє з каталонським клубом.

Тер Штеген зацікавлений у регулярних виступах і сподівається отримати ігровий час у матчах Кубка Іспанії. Також він не виключає своєї участі в поєдинках Суперкубка. Водночас воротар не розглядає сценарії, за яких йому довелося б погоджуватися на роль запасного, навіть попри інтерес з боку інших клубів.

Джерела наголошують, що позиція тер Штегена залишається чіткою та стабільною. Голкіпер має намір повністю відпрацювати чинний контракт з Барселоною та уважно стежить за розвитком подій, не форсуючи можливий відхід.

Контракт Марка-Андре тер Штегена з Барселоною чинний до літа 2028 року. Раніше в ЗМІ з’являлася інформація про потенційну оренду воротаря до Жирони, однак сам футболіст не виявляє готовності змінювати клуб без чітких гарантій ігрового часу. Також, головний тренер Жирони Мічел прокоментував чутки про можливий перехід тер Штегена.