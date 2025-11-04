Павло Василенко

Колишній капітан збірної Англії був посвячений у лицарі під час урочистої церемонії у Віндзорському замку, яку провів король Карл III.

Посвята є визнанням його видатних спортивних досягнень і багаторічної благодійної діяльності. Після церемонії 50-річний Девід Бекхем не приховував емоцій:

«Я не міг би пишатися більше. Люди знають, що я патріот. Я люблю свою країну і завжди наголошував, що монархія має велике значення для моєї родини», – сказав Бекхем.

Протягом блискучої кар’єри він виступав за Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Лос-Анджелес Гелаксі, Мілан та ПСЖ, вигравши Лігу чемпіонів 1999 року з МЮ. Як капітан національної збірної Англії з 2000 по 2006 рік, Бекхем провів 115 матчів і представляв країну на трьох чемпіонатах світу та двох Євро.

Після завершення кар’єри він залишився у футболі – став співвласником клубів Інтер Маямі та Солфорд Сіті.

Окрім спорту, Бекхем понад 20 років співпрацює з ЮНІСЕФ і активно підтримує освітні ініціативи короля Карла III. Його внесок у підготовку Лондона до Олімпійських ігор 2012 року також відзначався британськими ЗМІ.

Ще у 2003 році королева Єлизавета II нагородила його Орденом Британської імперії, а тепер – найвища честь: титул сера.

Відтепер Бекхем офіційно приєднався до елітного кола британських лицарів – символів честі, служіння й натхнення для нації.