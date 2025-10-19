Павло Василенко

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем може знову опинитися в Манчестер Юнайтед.

За повідомленням DPA, група інвесторів із ОАЕ звернулася до легенди клубу з проханням підтримати їхню пропозицію щодо купівлі контрольного пакета акцій у родини Глейзерів.

Попри прихід Джима Реткліффа у 2024 році, ситуація в Манчестер Юнайтед не змінилася, і вболівальники все більше тиснуть на нинішніх власників.

Бекхем, який уже має частки в Інтер Маямі та Солфорді, неодноразово критикував Глейзерів і закликав їх продати клуб.

Тепер він може стати ключовою фігурою у зміні власників Манчестер Юнайтед — і, можливо, повернутися до клубу, де розпочалася його легенда.