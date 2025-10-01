Бекхем пророкує англійському клубу роль темної конячки в Лізі чемпіонів
Девід Бекхем / Фото - Getty Images
Екскапітан Манчестер Юнайтед та збірної Англії Девід Бекхем назвав команду, що стане відкриттям поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Його слова наводить CBS.
Багато хто вже списав з рахунків Ньюкасл у цьогорічній Лізі чемпіонів. Але вважаю, що сороки - хороша команда, там є декілька класних футболістів. Це вже зіграний колектив. Цей клуб здивує людей у ЛЧ, - сказав Бекхем.
