Сердець поменшало. Динамо представило новий тренерський штаб
Костюк визначився з помічниками
близько 10 годин тому
Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Ігор Костюк визначився зі своїм тренерським штабом, повідомляє пресслужба чемпіона України.
Разом з Костюком з U-19 перейшов працювати в першу команду Олег Венглинський. Тарас Луценко працюватиме тренером воротарів.
Тренер з фізпідготовки Віталій Кулиба та польський аналітик Мацей Кендзьорек зберегли свої посади після звільнення Олександра Шовковського.
Слідом за тренером були відсторонені Олег Гусєв, Сергій Федоров, Еміл Карас, Артем Яшкін, Михайло Михайлов.
Свій перший офіційний матч під керівництвом Ігоря Костюка Динамо проведе 1 грудня проти СК Полтава в рамках 14 туру УПЛ (15:30).
